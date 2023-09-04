Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü muhtar öldü

İ.H.T. idaresindeki 54 BU 904 plakalı cip, karşı istikametten gelen Milas Fesleğen Mahallesi Muhtarı Erkan Kaba yönetimindeki 48 ALD 532 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, motosiklet sürücüsü Kaba'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Doktor olduğu öğrenilen cip sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sollama yapan cipi fark eden Erkan Kaba'nın araçtan kaçmak için manevra yaptığı, ciple çarpışan motosikletin devrildiği görülüyor.