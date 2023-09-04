Galatasaray, iki yeni transferi KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile Davinson Sanchez Mina geçici transferi için Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirimde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 21:58, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 23:12
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından da yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Galatasaray, Davinson Sanchez'in transferi için görüşmelere başladı
Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.