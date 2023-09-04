Yamaçtan kopan taştan kaçtı, aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Çağlayan köyü Abramiyent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 61 ACA 053 plakalı otomobil sürücüsü Atanur Bilgin, yamaçtan koparak karayoluna düşen kaya parçasından kaçmak için manevra yaparken aracın hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekipleri tarafından araçtaki sürücü Atanur Bilgin ve arkadaşı Mehmet Duzun (90) hastaneye kaldırıldı. Mehmet Duzun kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Bilgin'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.