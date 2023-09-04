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Cezaevinden çıktı, karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü

Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü. Şüphelinin 2008 yılında önceki eşini de öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2023 23:10, Son Güncelleme : 04 Eylül 2023 23:33
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Cezaevinden çıktı, karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü

Yeni Mahalle Kandil Sokak üzerinde, H.K. (59) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle eşine ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi.

H.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada, H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi.

H.K'nın, 2008 yılında önceki eşi Nimet K'yı da silahla öldürdüğü, kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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