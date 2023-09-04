Hindistan'da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü

Hindistan'ın Odisha eyaletinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu.

Eyaletin başkenti Bhubaneswar'da şiddetli yağışlarla birlikte 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. En az 12 kişi yıldırım çarpması nedeniyle hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Yıldırım düşmesi nedeniyle 8 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününe kadar süreceğini belirterek, vatandaşları yıldırım çarpmalarına karşı uyardı.

IMD, şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bölgede turuncu alarm verirken, diğer bölgelerde de sarı alarm verdi.

Yıldırım nedeniyle hayatını kaybeden 12 kişinin ailelerine 400 bin rupi maddi yardımda bulunulacağı belirtildi.

Öte yandan, dün Odisha'da 5 bin 300'den fazla yıldırım düştü.

Hindistan'ın doğu kesimlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu bu aylarda sık sık yıldırım düşüyor.

Bugün düşen 61 bin yıldırımın daha önce kaydedilmediği belirtiliyor.