Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak

Başvuru şartları ile sınavın yer ve tarihine ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2023 Yılı Mühendis Alımı Sınavı'na başvuran ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerine "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

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