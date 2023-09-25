Araç sahiplerinin gözü AYM'de...Yüzde 80'i MTV'yi ödemedi

Haziran ayında Meclis'te kabul edilen torba yasa teklifi ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması maksadıyla, 2023'te bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iki defa ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Düzenleme CHP tarafından iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine taşınmıştı.

Yüksek mahkeme 27,5 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren kararını perşembe günü verecek. Ek vergiden ilk dönem için 16,3 milyar TL tahsilat beklenirken, düzenlemenin Anayasa Mahkemesinin gündemine taşınmasının ardından ödemenin 3,4 milyar TL olduğu, tahsilat oranının da yüzde 20'de kaldığı belirtiliyor.

Düzenlemenin Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi durumunda Yüksek Mahkeme'nin kararları geriye dön&uu ...

YEŞİM ERASLAN-