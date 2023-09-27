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Bakan Yerlikaya: 42 bin 875 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Haziran'dan 22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı, uçağa bindi, ülkeden ayrıldı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 12:17, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 12:17
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Bakan Yerlikaya: 42 bin 875 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emniyet birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesine ilişkin soru üzerine Yerlikaya, "Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracaksınız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz başka çaresi yok." yanıtını verdi.

Göreve başladıkları haziranın başından 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı, uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. Daha önceden 89 bindi rakam. Sınırlara öyle iyi basıyor ki Milli Savunma Bakanlığımız, 70 bin 796 engelleme yaptı kayıtlı engelleme bunlar, içeri almıyoruz." dedi.

- Mobil Göç Noktası 1 Aralık'ta Türkiye genelinde hayata geçecek

Düzensiz göçmenlerin ağırlıklı olarak hangi ülkelerden geldiğine ilişkin soruya Yerlikaya, "Ağırlıklı olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler... Şimdi bu Mobil Göç Noktası Uygulaması yapıyoruz biliyorsunuz. Düzensiz göçle ilgili en ufak bir komplikasyon olmaması için bu pilot uygulama İstanbul'da tuttu. 9 hafta içerisinde bir tane komplikasyon olmadı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak." yanıtını verdi.

Uygulamanın önemine değinen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancıyı, üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alıp, geri gönderme merkezine götürmeyeceğiz. İstanbul'da bunu 9 hafta boyunca pilot uygulamayla başardık. 20 göç mobil noktasını 38 araca çıkardık İstanbul'da. Düzensiz göçü, kaçak göçmeni, şehir içerisinde yakalamak sabır gerektiriyor. Ve sabırlı olmamız gerekiyor. Sıfır hata düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz. Mobil Göç Noktasında hangi görevlilerimiz oluyor? Yabancılar ile iletişim sağlayacak tercüman ve göç uzmanlarımız merkezde çalışıyor. Bu merkezlerde Göç-Net sistemi ve biyometrik, yani parmak izi okutma sistemimiz var."

- Bulgaristan İçişleri Bakanı 10 Ekim'de Türkiye'ye gelecek

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele konularında geçen hafta telefon görüşmeleri yaptığını belirten Bakan Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in ziyaret tarihinin henüz netleşmediğini söyledi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Keridis ve Yunan muhataplarıyla Whatsapp grupları olduğunu aktaran Yerilkaya, "Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber...Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı'yla karşılıklı işbirliğimiz güçlü. Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyor. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz, orada da işbirliğini geliştireceğiz. Muhataplarıyla arkadaşlarımız görüşüyor." dedi.

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