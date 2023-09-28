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Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Eylül 2023 16:20, Son Güncelleme : 28 Eylül 2023 17:18
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Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler'deki patlamada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır üçü de hafif olmak üzere toplam 4 vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadesi yer aldı.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak kapatılırken, belediye ve AFAD ekipleri de bina içerisinde çalışma başlattı.

Patlamanın etkisiyle binadan kopan molozlar orada bulunan araçların üstüne düşerken, çevredeki bazı binaların camları da kırıldı.

Sokak üzerinde bulunan bir ağaç da patlamadan dolayı bir aracın üstüne devrildi.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"Çok şiddetli bir patlama sesi duydum"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğal gaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.

Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, "Hatta 'Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğal gaza bağlı olduğunu söylediler." diye konuştu.

Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan vatandaşların tahliye edildiğini kaydetti.

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