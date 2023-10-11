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11 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

11 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ekim 2023 00:01, Son Güncelleme : 11 Ekim 2023 01:01
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11 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TUSAŞ Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi temel atma, Babatorun Köyü Konutları anahtar teslim törenlerine katılacak.

(Hatay/14.30/16.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenaze namazına iştirak edecek.

(Hatay/12.26)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki harekat ve misyonlarına katılımı ile Lübnan'daki Geçici Barış Gücü'ne verdiği desteğin sürelerinin uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

- AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/11.45/10.30/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rus Enerji Haftası'na katılacak.

(Moskova)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA İstanbul-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet, ciro ve perakende satış endekslerinin verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un davetiyle Türkmenistan'da temaslarda bulunacak.

(Aşkabat)

2- NATO Savunma Bakanları Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Türkiye'yi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil edecek.

(Brüksel)

3- Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırı ve bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze)

4- Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Kabil/Herat)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenecek Arkeoloji Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 4. etap yarışı Fethiye-Marmaris arasında gerçekleştirilecek.

(Muğla)

2- Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, geride kalan sezonun lig etabı birincisi Fenerbahçe Opet ile kupa şampiyonu VakıfBank arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/19.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turuna 17 müsabakayla devam edilecek.

4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir milli oyuncu, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Hırvatistan müsabakası öncesi Opus Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, statta kısa bir yürüyüş yapacak.

(Osijek/19.00/18.45)

5- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini konuk edecek.

(Ankara/20.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa'nın LDLC Asvel Feminin, ÇBK Mersin ise yine Fransa'nın Basket Landes takımını ağırlayacak.

(İstanbul/Mersin/19.00)

7- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2023-2024 sezonu başlayacak. Melikgazi Kayseri Basketbol, Yunan ekip Olympiakos'u, Beşiktaş, Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise Romanya temsilcisi CSM Constanta'yı ağırlayacak, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine konuk olacak.

(Kayseri/18.30/İstanbul/19.00/20.00/Bourges/21.00)

8- A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

(Podgorica/19.00)

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