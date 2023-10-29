Terör örgütü üyesi Suriye sınırında yakalandı
Güvenlik güçleri sınırdan kaçak geçişlere göz açtırmıyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 18:44, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 18:45
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.