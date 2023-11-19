AFAD'dan Zonguldak'ta fırtınadan etkilenen gemilerle ilgili açıklama

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ereğli'de iki geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına süratle başlandığı vurgulanarak, "Yürütülen yoğun arama kurtarma çalışmaları sonucunda; birinci gemide 12, ikinci gemide 13 olmak üzere toplam 25 mürettebat kurtarılmıştır" bilgisi verildi.

İçerisinde 12 mürettebat bulunan ve irtibat kesilen bir kargo gemisi ile ilgili çalışmaların ise aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye gittiği duyuruldu.