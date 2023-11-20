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Kars'ta taksi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kars'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda taksinin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 23:33, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 23:34
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Kars'ta taksi ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kars istikametinden Kağızman yönüne giden Mehmet S. yönetimindeki 76 T 0032 plakalı taksi, 2020 rakımlı Paslı Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen Veysel T'nin kullandığı 25 ABG 902 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, taksi sürücüsü Mehmet S. ile aynı araçtaki Medet (58), Mecit ve Makude K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Medet K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Kars-Kağızman kara yolu kaza ve kar yağışı nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kazanın olduğu yerde tuzlama çalışması yaptı, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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