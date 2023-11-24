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Elleri öpülesi öğretmenler! Fedakarlıklarıyla takdir topladılar

Depremde aileleriyle birlikte enkazda kalan Zeynep öğretmen, eşini ve üç çocuğunu, Kadir öğretmen ise eşini ve bir oğlunu kaybetti. Her ikisi de bir bacağını yitirdi. Okullar açılınca Kadir öğretmen koltuk değneği, Zeynep öğretmen protez bacağıyla öğrencilerine koştu. Yaşadıkları acılara rağmen öğrencilerinin sevgisiyle hayata tutunan iki öğretmen, gösterdikleri fedakarlıkla takdir topladı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 24 Kasım 2023 08:24, Son Güncelleme : 24 Kasım 2023 08:19
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Elleri öpülesi öğretmenler! Fedakarlıklarıyla takdir topladılar

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hem ailelerini hem de bacaklarını yitiren ancak buna rağmen yeniden görev başına dönen öğretmenler, meslek aşkı ve yaşama azimleriyle takdir topluyor. O öğretmenlerden biri olan ve depreme Adıyaman'da yakalanan öğretmen Kadir Özer, depremde eşi Gülseren ve 23 yaşındaki oğlu Muhammed Zahit Özer'i kaybetti.

Enkaz altından yaralı kurtulan Özer'in kangren olan sağ bacağı diz üstünden kesildi. Ankara'da bir buçuk ay süren tedavinin ardından taburcu oldu. Deprem sırasında Sivas'ta olduğu için kurtulan oğlu ile birlikte Adıyaman'da hayatını sürdürmeye devam eden Kadir öğretmen, öğrencilerine kavuşacağı günü iple çekti. Adıyaman'da Demokrasi İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Özer, okullar açılınca koltuk değneği ile okulun yolunu tuttu.

'ÖĞRENCİLERİM NEFESİMMİŞ'

Özer, öğrencileriyle buluşma anını ve hislerini şöyle anlattı: "Hastanedeyken öğrencilerim ve velilerim beni bir an olsun yalnız bırakmadı. Sık sık arayıp halimi hatırımı sordular. Beni hayata bağlayan onlar oldu. Çok şükür öğrencilerimden hayatını kaybeden olmadı. Ama her biri bir tarafa dağılmıştı. Depremde bir evladımı kaybettim, diğer evlatlarımı kaybedemem dedim. Okul açılır açılmaz öğrencilerimden 30'unu yeniden kendi sınıfımda topladım.

Sınıfa girer girmez öğrencilerim bana doğru koşup sarıldı. Dakikalarca sınıfta birbirimize sarılıp ağladık. Aslında öğrencilerim benim nefesimmiş. Tek ayakla da olsa ben öğrencilerimi hayata hazırlamaya devam edeceğim. Eşim, oğlum, arabam, evim her şeyim gitti. Geriye sadece okuldaki evlatlarım kaldı. Bu dünyaya bir kez daha gelsem yine öğretmen olurdum. Bu sevgi tarif edilemez bir duygu. Bırakın bir bacağımı iki bacağımı da kesseler, sürünerek gelir yine öğrencilerimi okuturum. Bana en büyük Öğretmenler Günü hediyesi, öğrencilerimin hem başarılı hem de hayatta olmaları."

HEPSİ BENİM EVLADIM OLDU

Asrın felaketine Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan Türkçe öğretmeni Zeynep Nur Kalkan (34), depremde eşi Ali Efdal (35), 6 yaşındaki oğlu Yiğit Eren, 2 yaşındaki ikizleri Oğuz Ata ve Yağız Alp ile birlikte yıkılan binanın enkazında kaldı. Enkazdan 90. saatte kurtarılan Zeynep öğretmen, depremde eşini, çocuklarını, annesini ve kardeşini kaybetti. Bir bacağı ampute edilen Zeynep öğretmen, hayırseverlerin destekleriyle takılan protez bacakla yeniden yürümeye başladı.

Çok sevdiği mesleğine ve öğrencilerine Yayladağı ilçesindeki Bezge İmam Hatip Ortaokulu'nda yeniden kavuşan Zeynep öğretmen, "Öğrencilerime kavuşmak beni çok mutlu etti. Yaşadığım zorlukları onların gözlerinin içine bakarak gideriyorum. Onların gözlerindeki sevgi beni hayata tutunduruyor. Çünkü evlatlarını kaybetmiş bir anne için en büyük acı bu olsa gerek. Onların hepsi benim birer evladım oldu" dedi.

Ali ALTUNTAŞ

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