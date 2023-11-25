Emekli öğretmen bahçe işlerinde kendi yaptığı traktörü kullanıyor

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü öğretmenliğinden 2019 yılında emekli olan Mustafa İlgün, fırsat buldukça İçyenice köyündeki evlerinde bahçe işleriyle uğraşıyor.

Yaklaşık 1,5 dönümlük arazide meyve ve sebze yetiştiren İlgün, bahçe sürme, çapa yapma, malzeme taşıma gibi işlerde kolaylık sağlaması amacıyla bahçe traktörü yapmaya karar verdi.

Köyündeki evinin atölyesinde üç öğrencisinin de desteğiyle 2017 yılında traktör yapmaya başlayan İlgün, sanayiden aldığı ikinci el parçalarını bir araya getirerek yaklaşık 3 ay gibi bir sürede traktörün yapımını tamamladı.

Uzun süredir kendi yaptığı mini traktörü kullanan ve bahçe işlerini kolaylaştıran İlgün'ün yeni hedefi ise elektrikli traktör yapmak.

Mustafa İlgün, AA muhabirine, traktörde kullandığı malzemeleri çıkma parça olarak sanayiden bulduğunu belirtti.

Traktörün yapım aşamasında birçok parçayı bir araya getirdiklerini, zaman zaman da parçaların uyumu konusunda zorlandıklarını anlatan İlgün, "Motosiklet motoru aldık, şanzıman aldık, iki tane diferansiyel aldık çıkma olarak, jantlarını, tekerleklerini, koltuğunu aldık. Hidrolik kısmını oluşturduk. Hidrolik pompa aldık, direksiyon sistemini kurduk, pulluk aldık. Şu anda işlerimizi görüyoruz. Pullukla bahçemizi sürüyoruz, römork takıp eşyalarımızı getirip götürebiliyoruz, arkasına çapa makinesi bağlayıp çapa işlemini yapıyoruz. Ufak tefek işlemimizi görüyoruz." diye konuştu.

Traktörün kendisine yaklaşık 8 bin liraya mal olduğunu anlatan İlgün, şöyle devam etti:

"Traktörüm 4x4 belden kırma. Yani hiçbir zaman dört tekerin üçü yerde biri havada olmuyor. Hepsi de yere basmış oluyor ve devrilme olayı da ortadan kalmış oluyor. Bir de bu belden kırma yapmamızın amacı, bahçedeki ağaçların etrafını kolayca dönebilmek için. Daha rahat oluyor. Normal tek çekerli traktörler de dönme çapı daha farklı olduğu için bu ondan daha fazla avantaj sağlamış oluyor bize. Yaklaşık 20 beygir güç üretiyor bu da bizim işimizi görmemize yeterli oluyor."

- "Elektrikli mini traktör yapmayı düşünüyoruz"

Doğa dostu olması nedeniyle teknolojinin elektrikli sisteme yöneldiğini vurgulayan İlgün, "Biz de bunu takip ederek elektrikli mini traktör yapmayı düşünüyoruz. Planlamasının içerisindeyiz. Bunu bozmadan, sıfırdan elektrikli sistem yapmayı düşünüyorum. Şu anda Türkiye'de örneğini görmedim. Yani bahçe için, sadece elektrikle çalışacak. Onun projesini düşünüyoruz şu anda." diye konuştu.