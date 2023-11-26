FETÖ'den hapis cezası olan eski öğretim görevlisi yakalandı
"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Bedirhan Önem, İstanbul'da yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2023 10:32, Son Güncelleme : 26 Kasım 2023 10:41
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Önem, Güngören'de gözaltına alındı.
Hakkında bir gazetenin genel yayın yönetmenini ölümle tehdit ettiğine yönelik şikayet de bulunan Bedirhan Önem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Önem, çıkarıldığı hakimlikçe hakkındaki hüküm yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.