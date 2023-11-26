FETÖ'den hapis cezası olan eski öğretim görevlisi yakalandı

Hakkında bir gazetenin genel yayın yönetmenini ölümle tehdit ettiğine yönelik şikayet de bulunan Bedirhan Önem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Önem, Güngören'de gözaltına alındı.

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