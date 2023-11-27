Okula giderken otomobilin çarptığı Buğrahan hayatını kaybetti

Kaza, sabah 06.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmek için evden çıkan 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Buğrahan Yiğit'e yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen B.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti



Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede küçük Buğrahan Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, olay yerinde ve ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Çarpıp kaçan sürücü yakalandı



Öte yandan küçük çocuğa çarparak olay yerinden kaçan B.A. isimli sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.