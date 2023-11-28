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İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli çocuk ve kadın esir serbest bırakıldı

Batı Şeria'da Filistinli esirleri bekleyenlere müdahale eden İsrail askerleri, bir Filistinliyi öldürdü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 07:25, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 07:36
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İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli çocuk ve kadın esir serbest bırakıldı

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi.

İsrail, Hamas ile vardığı mutabakat uyarınca hapishanede tuttuğu 33 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Salıverilen esirlerden işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayanlar, Uluslararası Kızılhaç Örgütüne ait otobüsle İsrail Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah'a gitti.

İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

- Doğu Kudüs'teki Filistinli esirlerin evlerine baskın

Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk esirler de İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerinin etrafında konuşlandı, yollarda kontrol noktaları kurdu.

Bazı Filistinli esirlerin evlerini basan İsrail polisi, ailelere "herhangi bir kutlama yapılmaması ve evlerde toplanılmaması" uyarısında bulundu.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden 16 yaşındaki Filistinli esir kız çocuğu Nüfuz Hammad, İsrail hapishanesinde yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra evine dönünce ailesi, sevinç gözyaşlarını tutamadı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşimciyi bıçaklama girişiminde bulunduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilen Hammad, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmemişti.

Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze Şeridi'nden 50 İsrailli kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanelerinden de 150 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest kalmış oldu.

Başta Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden salıverilecek her 10 İsrailli esir karşılığında 30 Filistinli esirin serbest bırakılması ve çatışmalara verilecek "insani aranın" 24 saat uzatılması konusunda Hamas ile İsrail uzlaşı sağlamıştı.

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