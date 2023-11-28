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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 8.123,07 puana çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 13:09, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 13:09
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,88 puan artışla 8.123,07 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 43,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,73 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile sigorta oldu.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın, gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.380 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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