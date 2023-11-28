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Altının gramı 1875 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1875 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2023 10:32, Son Güncelleme : 28 Kasım 2023 10:33
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Altının gramı 1875 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1872 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1875 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 85 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 16 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıları temkinli davrandığını ifade etti.

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Söz konusu fiyatlamalarla destek bulan altının ons fiyatı dün 2 bin 18 dolarla mayıstan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve CB tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin direnç 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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