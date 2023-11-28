Kasımda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 45 bin 686 lira oldu

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın kasım 2023 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, kasım ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 14 bin 25 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 45 bin 686 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 18 bin 239 lira olarak belirlenirken, Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,49 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 80,12 olarak hesaplandı.

Kasım ayında süt fiyatları geçen aya göre yüzde 8,5 arttı. Sütün litresi marketlerde ortalama 34,5 liradan satılmaya başlandı. Peynir ve yoğurt fiyatları ise değişmedi.

Et fiyatlarında geçen aya göre önemli bir değişiklik görülmezken dana kıyma ortalama 331 lira, dana kuşbaşı ise ortalama 356 liradan satıldı.

Tavuk kilogram fiyatı ortalama 69 lira, fiyatı düşen yumurtanın tanesi ise ortalama 3,77 lira olarak hesaplandı.

Kilogram fiyatı 100 lira olan hamsinin fiyatı değişmedi, tezgahlarda en çok talep gören deniz balıklarının fiyatı ortalama 172 liradan satıldı.

Kuru baklagillerin tamamının fiyatında artış yaşandı. Fiyatı geçen aya göre ortalama yüzde 21 artan nohudun kilogramı 85 lira oldu.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 24,40 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 36,41 lira hesaplandı.

Zeytinyağı fiyatlarındaki artış kasım ayında da devam etti. Zeytinyağı fiyatları marketlerde ortalama litresi 300 liradan satıldı. Ayçiçek yağında fiyatlar aynı kalırken tereyağı fiyatları yüzde 6 arttı.

Siyah zeytinin kilogramı ortalama 223 liradan, yeşil zeytinin kilogramı ise ortalama 168 lirada satıldı. Şeker, reçel, çay, ıhlamur ve bal fiyatları aynı kaldı, pekmez fiyatında kısmi düşüş görüldü.