Sağlık Bakanlığı, ek ödeme yönetmeliğinde değişiklik yaptı

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde yan dal uzmanları ve asistanlarının ek ödemeleri ilgili yönetmeliğe dair değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle, yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödeme katsayıları, yan dal uzmanları için %100; yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için %50 artırılıyor. Yönetmelik, içinde bulunduğumuz Kasım ayını kapsayacak şekilde yürürlüğe giriyor.

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödemesi

EK MADDE 1- (1) Ek-3A ve Ek-3B'de yer alan "Taban Ödeme Katsayıları Tablosu"ndaki katsayılar, yan dal uzmanları için %100; yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için %50 artırımlı uygulanır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.