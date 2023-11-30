Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/8/2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Yan dal uzmanları ve asistanlarının artırımlı taban ödemesi

EK MADDE 1- (1) Ek-3A ve Ek-3B'de yer alan "Taban Ödeme Katsayıları Tablosu"ndaki katsayılar, yan dal uzmanları için %100; yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlar/araştırma görevlileri için %50 artırımlı uygulanır."

MADDE 2- Bu Yönetmelik 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.