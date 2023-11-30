Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Kasım 2023 20:07, Son Güncelleme : 30 Kasım 2023 20:08
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen E.K'nin saklandığı adresi tespit etti.
Hükümlü, Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.