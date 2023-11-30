İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ içerisinde güncel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 4'ü İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi, 1'i ise ifade işleminden sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgulanan 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin ise "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

- Operasyonun geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ zanlısının yakalandığı ikametinde ele geçirilen dijital materyaller incelenmişti.

Zanlının, örgüt üyelerinin kullandığı mesajlaşma programını kullandığını tespit eden ekipler, bu program üzerinde yaptığı çalışmada örgüt içerisinde güncel faaliyetlerde bulunan 8 şüphelinin kimliğini ve adresini belirlemişti.

Çalışmalar kapsamında, farklı soruşturmalarda hakkında örgütün sözde bölge talebe sorumlusu olduğuna dair iki farklı ifade olan, kripto haberleşme programı "ByLock" kullanan ve örgüt mensuplarına yardım etmek için para transferi yapan 2 zanlı da tespit edilmişti.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen 14 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakalamıştı.