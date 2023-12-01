Yerli uçak motorunda kritik viraj
Yerli uçak motorunda kritik viraj
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
'Usülsüz evlilik' soruşturmasında kamu görevlileri dahil 11 gözaltı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Programımıza güven artıyor
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Bankalar harekete geçti! Şube müdürlerine Seçil Erzan tedbiri
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
Yüzde 50+1'e alternatif aranıyor: Latin modeli olabilir
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
TCMB'den TL mevduatı destekleyecek adım
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
4 üniversiteye rektör atandı, Selman Öğüt Rektör oldu
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Polis memuru düşürdüğü silahının ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
Bakan Göktaş, yakın koruma polis memurunun şehit olduğunu bildirdi
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz'
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Rüşvet operasyonunda Anıtlar Müdürlüğü'nde görevli 2 uzman yakalandı
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
Hayvanlara kötü muamele iddiası ile tutuklanan kadının eşi konuştu
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
SGK, depremden etkilenen 5 ilde bildirimde bulunma süresini uzattı
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından 'bebeğin istismarı' iddiasına ilişkin açıklama
İftira kurbanı doktor görevine döndü, hukuk mücadelesini sürdürüyor
İftira kurbanı doktor görevine döndü, hukuk mücadelesini sürdürüyor
Bakan Yardımcısı Tiryaki, belediye başkan adaylığı için istifa etti
Bakan Yardımcısı Tiryaki, belediye başkan adaylığı için istifa etti
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
MB rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu
Türkiye, OECD ve G20'de en hızlı büyüyen ekonomi oldu
Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Bakan Şimşek'ten KDV ve ÖTV açıklaması
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Türk-İş Başkanı: Asgari ücret zammı senede bir olacağına hiç olmasın
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Genel Sağlık Sigortası borçları siliniyor
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Ortaokullarda okutulacak 'yapay zeka uygulamaları' dersinin müfredatı hazır
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Altın, üst üste ikinci ayı da yükselişle kapamaya hazırlanıyor
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Bakan Şimşek: Büyümede daha dengeli bir yol alıyoruz
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
Yerel seçimlerde adaylık için istifa süreci yarın bitiyor
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,55 yükselişle 8.071,48 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Aralık 2023 09:58, Son Güncelleme : 01 Aralık 2023 09:59
Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,89 puan artışla ve yüzde 1,55 değer kazanarak 8.071,48 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,96 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile spor oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybıyla 7.948,60 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemine odaklandığını ifade ederek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P)'un Türkiye'nin not görünümünü "pozitif"e çevirmesiyle yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

S&P, dün Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ederken, TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber