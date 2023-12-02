Yakıt doldurulan otomobil alev aldı

Olay, Erzincan merkezde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Lokman Y. idaresindeki otomobil akaryakıt dolumu esnasında bir anda alev aldı.

Lokman Y. can havliyle otomobildeki kızını da alarak araçtan uzaklaşırken yangın ise akaryakıt istasyonu çalışanlar tarafından daha fazla büyümeden söndürüldü.

Baba ile kızı son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtulurken, o anlar ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.