Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği çalışmasında sona gelindi
AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'
AYM: KGM'nin bedel ödemeden kamulaştırması 'mülkiyet hakkı ihlali'
Taksideki savcı tacizi önledi
Taksideki savcı tacizi önledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
Ekonomideki yeni adımlar dikkatleri TL varlıklara çeviriyor
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İTO açıkladı: Kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Mansur Yavaş yeniden Ankara BB başkan adayı
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
Bakan Bolat: Kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını kırdık
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
SPK onayladı: 3 şirket daha halka arz oluyor
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
Asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık'ta: En az artış yüzde 40
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
162 bin çiftçinin kimlik bilgisi çalındı
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
'BDDK personeline ek 45 bin TL maaş' tartışması: Geri çekilebilir
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Altın fiyatları rekor seviyeye yükseldi
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
Fırıncılar Odası Başkanı Balcı: Ocak ayında ekmek fiyatları artabilir
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 178 kişi öldü
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef hava harekatıyla imha edildi
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Bakan Işıkhan: Asgari ücret sürecini mutabakat arayışıyla yürüteceğiz
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Dilan Polat'ın 'şampiyonlar liginin' tüm mal varlıklarına el konuldu
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
Bakan Yardımcısı Duran, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
İstanbul'da kasım enflasyonu açıklandı: İşte fiyatı en çok artanlar
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Togg açıkladı: Kasım teslimatında rekor kırıldı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Seçil Erzan aldığı daireyi 21 gün sonra satmış: Aracılık eden zabıta görevden alındı
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
Öğrenciyi havaya kaldırıp, fırlatan müdür yardımcısının görev yeri değişti
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
AK Parti'de aday adayları için anket süreci başladı
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Van'da tek bir operasyonda 4 Ton 600 KG esrar ele geçirildi
Ana sayfaHaberler Sağlık

Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde 23 yaşındaki gence göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 12:43, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 12:51
Yazdır
Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı

Doğuştan sağ kulak kepçesi olmayan 23 yaşındaki Burakhan Aşan, AFSÜ Plastik Cerrahi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salih Kavuncu'nun yaptığı ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdi.

Göğüs kafesinden alınan kıkırdaktan yapılan doku iskeletinin kulağına yerleştirilmesi ve düzeltme olmak üzere iki aşamalı operasyon geçiren Aşan, 3 haftalık süreçten sonra yeni kulağına kavuşacak.

Operasyonu gerçekleştiren Kavuncu, AA muhabirine, Burakhan'a başarılı bir kulak ameliyatı yaptıklarını söyledi.

Bu ameliyatta çeşitli yöntemlerin olduğunu anlatan Kavuncu, "Alloplastik dediğimiz silikon veya başka türlü materyaller kullanılabildiği gibi kendi kıkırdak dokusundan da kulak oluşturulabiliyor. Şu an için bizim kliniğimizde ilk kez yaptığımız bir ameliyat." dedi.

Bu tarz hastalara çok fazla rastlandığını vurgulayan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Hastalar bu rahatsızlığın tedavisi için bir yer bulmakta zorlanıyorlar. Burakhan da bize geç bir zamanda başvurdu. Doğuştan bu tarz kulağı hiç gelişmeyen ya da daha az gelişen hastalar oluyor. Tabii ki erken dönemde müdahale etmek gerekebiliyor. Burada vurgulamak istediğim de şu, bu sadece kozmetik bir problem değil aynı zamanda işitme ve beynin gelişimi açısından erken yaşlarda müdahale edilmesi gereken bir durum. Dolayısıyla üniversitemizde böyle bir imkanın bulunduğunu belirtmek isterim. Gecikmeden ailelerin başvurabileceği bir merkez olma ümidindeyiz."

Burakhan Aşan da anne karnında kordon dolanması sebebiyle kulağının gelişmediğini dile getirerek, "Hastaneye geldiğimde Salih hocayla karşılaştık. Ameliyat olma kararı aldım. Küçümser gözlerle bakarlardı. Farklı gözle bakıldığını fark ediyordum. 2 yaşındaki çocuğun bakışlarından bile rahatsız oluyordum. Umarım eski günleri gülüp geçerek anacağız." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber