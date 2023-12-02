İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü

Ağır yaralanan İ.E.B, kaldırıldığını Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlhanlı Mahallesi 140. Sokak'ta kendi inşaatlarında kalıp ustası olarak çalışan İ.E.B. (29), 5. kattan merdiven boşluğuna düştü.

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