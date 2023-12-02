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Taksideki savcı tacizi önledi

İstanbul Kadıköy'de tacizden kaçan Kübra K. bindiği takside, Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Gürer ile karşılaştı. Savcının, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. Zanlının 17 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Aralık 2023 13:23, Son Güncelleme : 02 Aralık 2023 13:23
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Taksideki savcı tacizi önledi

İstanbul'da taciz mağduru bir kadını savcı kurtardı.

Olay, 30 Haziran'da Kadıköy ilçesinde meydana geldi. Kübra K. (25) yolda yürüdüğü esnada bir kişi arkasından gelerek koluna girdi. Kübra K. tepki göstererek kaçmak istedi ancak Mustafa E. (35) sarılmaya çalıştı.

KADIN, TAKSİYE BİNİP YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine Kübra K. kaçarak karşısına çıkan bir taksiye bindi ve "Peşimde tanımadığım biri var. Lütfen bana yardım edin." dedi.

TAKSİDEKİ YOLCU SAVCI ÇIKTI

O sırada yolcu olarak takside Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayşe Gül Gürer bulunuyordu. Savcı Gürer yardım isteyen kadını taksiye aldı.

SAVCI, DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Şüpheli Mustafa E. ise taksiye gelerek Kübra K. için "Bu kız benim sevgilim, siz yalan söylüyorsunuz. Bana kimliğinizi gösterin." dedi. Savcı Ayşe Gül Gürer, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN YARDIM ETMEK İSTEMİŞ

Mustafa E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame olay anlatıldı. Şüpheli Mustafa E. ifadesinde olay günü Kübra K.'nın alkollü olduğunu anlaması üzerine yardım etmek için geldiğini, tanıkların olayı yanlış anladığını iddia etti.

SEBEPSİZ YERE SUÇLAMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İddianamede şüpheli ile Kübra K. arasında bir husumet bulunmadığı, Kübra K.'nın şüpheliyi sebebsiz yere suçlamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Şüphelinin Kübra K.'nın koluna girmesi, müştekinin onu uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen sarılmasının anlık eylemler olmadığı, süreklilik arz ettiği, bu nedenle eylemlerin sarkıntılık aşamasını aştığı kaydedildi.

17,5 YIL HAPİS TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Mustafa E. hakkında "Cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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