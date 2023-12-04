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Altın fiyatlarında rekor

Altın, ABD'nin gelecek yılın başlarında faiz indirimine ilişkin artan beklentilerin etkisiyle, tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Gram altında 2 bin lira seviyelerine yaklaştı. Altının iki aylık yükselişi yüzde 20'ye yakın.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Aralık 2023 08:56, Son Güncelleme : 04 Aralık 2023 08:58
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Altın fiyatlarında rekor

Altın, yeni haftanın ilk açılış saatlerinde yüzde 3'ten fazla artış göstererek 7 Ağustos 2020'de seviyesine ulaşarak 2148,11 doları gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Ardından bu kazançların büyük bir kısmını geri verdi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,71 artışla 2104,75 dolardan işlem görüyor.

İsrail-Hamas savaşıyla birlikte artış trendine giren Ons altının yükselişi Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü açıklamalarının ardından Fed'in para politikası sıkılaşmasını tamamladığına dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatlarındaki yükseliş hız kazandı.

Powell, Atlanta'daki Spelman College'da yaptığı konuşmada, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineledi.

Attıkları güçlü adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığını belirten Powell, "Yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız." dedi.

Analistler, piyasaların Powell'ın faiz oranlarının oldukça kısıtlayıcı bir bölgede olduğuna ilişkin yorumlarına odaklandığını, para politikasının gevşetilmesi konusunda konuşmak için erken olduğu yönündeki uyarısının göz ardı edildiğini belirtti.

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