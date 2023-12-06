İETT otobüsünde biber gazı sıktı

Olay, 4 Aralık Pazartesi günü, öğle saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde, iki kadın yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada kadınlardan biri çantasından çıkardığı biber gazını, tartıştığı kadının yüzüne sıktı. Biber gazından otobüsteki yolcular da etkilendi. Şoförün otobüsü durdurmasıyla yolcular dışarı çıktı.

Biber gazına maruz kalması sonucu bayılan bir kadın, yolcuların yardımıyla otobüsten indirilerek yakındaki bir iş yerine götürüldü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayılan kadın hastaneye kaldırılırken, biber gazını sıkan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.