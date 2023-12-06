TFF, Süper Kupa maçının biletlerini satışa çıkardı

Turkcell Süper Kupa Maçının Genel Bilet Satışı Başladı 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır. Biletler http://webook.com internet sitesinden satın alınabilecektir. http://webook.com internet sitesi dışında farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Bilet fiyatları 965 TL'den başlıyor

Maçın bilet fiyatları 125 Suudi Arabistan Riyalinden (Yaklaşık 965 TL) başlıyor, 600 SAR'a (Yaklaşık 4 bin 632 TL) kadar çıkıyor. Loca fiyatları ise bin 500 SAR'dan (Yaklaşık 11 bin 580 TL) başlıyor, 18 bimn SAR'a (Yaklaşık 138 bin 960 TL) kadar çıkıyor.