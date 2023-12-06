Plastik ve karton bardaktaki 'görünmeyen' tehlike

Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmene hapis istemi
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
Starbucks'ın piyasa değeri 12 milyar dolardan fazla azaldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
İhtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz destek tutarı artırıldı
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Hakim ve savcılar özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyor
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Erdoğan: İşçilerimizin onayını alacak bir asgari ücret belirleyeceğiz
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Kırmızı et sektörüne soruşturma: Fiyat artışlarının nedeni de belli oldu
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Yargıtay, Ali İsmail Korkmaz davasında polis memuruna verilen cezayı onadı
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Araç alım satımı azaldı: Kasko poliçe fiyatları geriledi
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
Kanseri yenen Ayşegül öğretmen 2 yıl sonra öğrencilerine kavuştu
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
CHP ve TÜRK İŞ'den 'Asgari Ücret' açıklaması
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu: 274 şüpheli gözaltında
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
'Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler'
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Seçil Erzan'ın telefonu incelendi bilirkişi raporu ortaya çıktı
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Türkiye, Yunanistan'la yeni bir sayfa açmak istiyor
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Erdoğan: Yunanistan Türkiye'nin hasmı değil
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Deprem harcamaları için 2,4 milyar dolarlık dış finansman sağlandı
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Asgari ücret tespit komisyonu üyeleri kimlerden oluşur?
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
Kabine, Gazze'deki dramı ve zam oranlarını görüşecek
TikTok rezaletine devlet el koydu
TikTok rezaletine devlet el koydu
Asgari ücrette üç senaryo
Asgari ücrette üç senaryo
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Ekonomiye ilişkin düzenlemenin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Çalışan emeklilere ikramiye verilmesini içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Yerlikaya: Fenomenlerin bahse karıştıkları iddiaları inceleniyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Bakan Koca paylaşmıştı: Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Fenomenlere yönelik soruşturmalara bir yenisi eklendi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Dilan Polat'ın lüks araçları TMSF'ye çekildi
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
Vali'den 'Bana bir şemsiye borçlusunuz' mesajı gönderen öğrenciye jest
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı
Ana sayfaHaberler Sağlık

Plastik ve karton bardaktaki 'görünmeyen' tehlike

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Akbeyaz, plastik ve karton bardakların mikroplastik maruziyetini artırdığını vurgulayarak, "Mikroplastikler kanser riskiyle beraber tümörlerin büyümesine de sebep oluyor. Plastik kullanımını azaltmaya çalışmalıyız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Aralık 2023 22:57, Son Güncelleme : 06 Aralık 2023 22:58
Yazdır
Plastik ve karton bardaktaki 'görünmeyen' tehlike

Mikroplastiklerin kalp, damar ve kanser hastalıklarına yol açabileceğine dikkat çeken Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Akbeyaz, "Plastikler günlük hayatımızda aslında birçok alanda maruz kaldığımız bir petrol türevi aslında. Bu plastiklerin 5 milimetreden daha küçük hallerini mikroplastik olarak isimlendiriyoruz. Giydiğimiz kıyafetler, içtiğimiz pet şişedeki sular, ilaçlar, araç lastikleri, konserve gıda, pet ve karton bardaklar aslında mikro plastik için çok fazla içerik oluşturuyor. Kozmetik ürünler, alışveriş poşetleri bizim için çok tehlikeli yüksek oranda mikroplastik salınımını etrafa yayıyorlar" diye konuştu.

Mikroplastiklerin ağız ve solunum yoluyla vücuda girdiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Akbeyaz, mikroplastiklerin vücuttan atılmasının tek yolunun boşaltım sistemi olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalarda aslında birçok organda biyobirikime sebep olduğu, karaciğer, akciğer daha sonra kalp ve bağırsakta çok etkisi olduğu, hatta anne sütünde ve insan kanında bile mikroplastiğe rastlandığı bilgisini aktaran Uzman Diyetisyen Akbeyaz, mikroplastiklerin kalp ve kanser hastalıklarına sebep olabileceğini söyledi.

"Plastik yerine cam saklama kabı tercih edin"

Mikroplastiğe uzun süre maruz kalmanın tümörlerin büyümesi ve artan kanser riskine de neden olduğuna dikkat çeken Akbeyaz, "Tabii ki hayatımızda plastik kullanımını azaltmak bizim elimizde. Örneğin tek kullanımlık plastik kaplar yerine saklama kabı olarak camı tercih edebiliriz. Konserve gıdalar yerine cam konserveleri kendimiz hazırlayıp kullanabilirsek bu çok daha iyi olur. Çay ve kahvemizi cam, çelik veya porselen gibi bardak veya termoslarda içebiliriz. Evlerimizde kurutma makinesi kullanarak mikroplastik salınımını azaltabiliriz. Özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanabiliriz. Çevre dostu giysileri tercih edebiliriz. Çünkü petrol maddeleri kullanılmamış kumaşlar daha az mikroplastik maruziyetine sebep olur" diye konuştu.

"Vücuttan atılımı boşaltım sistemiyle oluyor"

Uluslararası Kanser Ajansı'nın plastik üretiminde kullanılan arsenik, kadmiyum, krom, cıva ve kurşun gibi ağır metallerin kanserojen olduğunu kanıtladığını vurgulayan Akbeyaz, özellikle plastik ve karton bardaklarda ısıyla birlikte bu ağır metallerin çok fazla salınımı olduğunun ve bu yüzden de insan sağlığı için tehlikeli oluşturduğunun altını çizdi. Uzman Diyetisyen Akbeyaz, "Yine yakın zamanda yapılan bir çalışmada mikroplastik hem oral hem solunum maruziyetinin haftada 5 grama ve bunun da ayda yaklaşık bir kredi kartı boyutuna ulaştığı bilinmektedir. Her ne kadar vücuttan atılımı sağlansa bile bir kısmı vücudumuzda bulunmaya devam ediyor ve edecek. Mikroplastiğe uzun süre ve bu miktarda maruz kalmanın da tümörlerin büyümesi ve artan kanser riskine neden olduğu ve oksidatif stresi de artırdığı bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber