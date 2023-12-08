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'Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık'

Bu yıl 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' temasıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık. Yıllık etkiyi ise 2024'ün ortalarından itibaren görmeye başlayacağız. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyonda belirgin bir şekilde düşüş gerçekleşecek. Dönem sonunda, orta vadeli programımızın sonunda ise cari açığımızı yüzde 2'lere kadar düşürmeyi öngörüyoruz. İç tasarruflarımızı artıracağız, cari açığımızı düşüreceğiz" dedi. Aynı zirvede konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Türk askerinin adadan çekileceği senaryoya evet dememiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Aralık 2023 13:32, Son Güncelleme : 08 Aralık 2023 14:04
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İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl 'Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler' temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlendi. Yarın da devam edecek zirvenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Zirvede, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, iş insanları ve davetliler katıldı.

4.4 CİVARINDA BÜYÜMEYLE BU YILI KAPATMAYI ÖNGÖRÜYORUZ

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Son 20 yılda Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5.4 büyüme kaydetti. Dünyanın aynı dönemde yıllık büyüme ortalaması 3.6 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 20 yıllık süreçte yıllık ortalama 1.8 puan dünya ekonomisinin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirdi. Küçük gibi gördüğümüz farklar yıllar itibariyle birikimli olarak çok önemli bir yere getiriyor ülkeleri. Türkiye de şu anda dünyanın 17. Büyük ekonomisi konumunda, nominal dolar bazında. 2023 yılında ekonomimizin 1.1 trilyona yakın bir büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Satın alma gücü paritesine göre çok daha iyi durumdayız. Türkiye dünyanın 11. Büyük ekonomisi konumunda. Bu yılın ilk 9 ayında 4.6 büyüme kaydettik. Yıl sonunda orta vadeli programımıza göre 4.4 civarında bir büyümeyle bu yılı kapatmayı öngörüyoruz" dedi.

İddialı hedefleri olduklarını da vurgulayan Yılmaz, Türkiye olarak büyük yatırımlar yaptıklarını, işsizlik oranında 8.9 olduğunu söyledi.

ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİN AYLIK ETKİLERİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK

Ekonomiyi büyütürken enflasyonu da unutmadıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye reel tarafta çok başarılı oldu. Hem dünyada hem de ülkemizdeki kur istikrarsızlıklarından kaynaklanan enflasyon gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Bunu da hiçbir zaman unutmuyoruz. Halkımızın sorun olarak gördüğü her şey aynı zamanda siyasetin de, bizim de sorunumuz. Bugün birinci önceliğimiz enflasyonu makro ekonomide aşağı çekmek, makro finansal istikrarımızı güçlendirmek. Güçlü bir şekilde enflasyonla mücadeleye başlamış durumdayız. Yaz aylarında kur artışı, başka bir takım etkilerle enflasyon oldukça yüksek geldi ama aldığımız tedbirlerin etkisiyle sonbaharda mevsimsel koşullar aleyhte olduğu halde enflasyonun aylık bazda oldukça önemli oranda düştüğünü görüyoruz. Yüzde 3 küsurlar düzeyine gelmiş durumdayız. Çekirdek enflasyon dediğimiz daha önemli bir gösterge var, orada yüzde 2'nin altına inmiş durumdayız. Enflasyonda aylık etkileri görmeye başladık. Enflasyonla mücadelemizin aylık etkilerini görmeye başladık. Yıllık etkiyi ise 2024'ün ortalarından itibaren görmeye başlayacağız. 2024'ün ortalarından itibaren enflasyonda belirgin bir şekilde düşüş gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Yılmaz, ihracatın güçlü bir performans gösterdiğini ve en son kasım ayında 23 milyar doları aştığını hatırlattı.

CARİ AÇIĞIMIZI YÜZDE 2'LERE KADAR DÜŞÜRMEYİ ÖNGÖRÜYORUZ

Merkez Bankası'nın yeni politikalar izlediğini ve bunun sonuçlarının görüldüğünü söyleyen Yılmaz, "Merkez Bankası rezervleri. Geçtiğimiz mayıs ayında 98 buçuk milyar dolara kadar düşmüştü brüt rezervlerimiz. Dün itibariyle 140 milyar doları aşmış durumdayız. Bu da yine Türkiye için bir rekor. Tarihimizde hiç bu seviyeye gelmemiştik. Merkez Bankası rezervlerimizde büyük bir artış oldu. Bir taraftan bütçe açığını kontrol ederken diğer taraftan da cari açığı aşağıya doğru çekme gayreti içindeyiz. Son dönemlerde ciddi anlamda cari açıkta da bir düzelme var. Yılın ilk yarısında daha yüksekti ama ikinci yarısındaki 4 aydaki cari açığa bakarsanız 4-5 milyar dolar seviyelerinde bir düzeye inmiş durumda. Yılsonu itibariyle cari açığımız yüzde 4'ler civarına düşmüş olacak. Dönem sonunda, orta vadeli programımızın sonunda ise cari açığımızı yüzde 2'lere kadar düşürmeyi öngörüyoruz. İç tasarruflarımızı artıracağız, cari açığımızı düşüreceğiz" diye konuştu.

Afetlerin yaralarını sarmak için çalışmalar yürütüldüğünü de hatırlatan Yılmaz, yeni afetlere karşı riskleri azaltıcı yatırımları öncelikli olarak gördüklerini ve şehirleri afetlere karşı çok daha dirençli hale getirecek bir kanunu meclisin geçirdiğini belirtti. Yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan da söz eden Yılmaz, akıllı şehirlerle ilgili, "Ülkemizde akıllı şehir yatırımlarının ortak bir akıl ve yol haritası üzerine inşa edilebilmesi amacıyla Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladık. Dünyada bu strateji ve eylem planına sahip 4 ülkeden biri Türkiye" dedi.

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