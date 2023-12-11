Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki işçileri kabul etti

Kabulde, Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da hazır bulundu.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve işçilerle bir araya geldi.

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