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Hakem Halil Umut Meler yanıtladı: Hakemliği bıraktı mı?

Hakem Halil Umut Meler; "(Hakemliğe devam edip etmeyeceği) Şu anlık herhangi bir durum yok" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Aralık 2023 17:41, Son Güncelleme : 13 Aralık 2023 17:42
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Hakem Halil Umut Meler yanıtladı: Hakemliği bıraktı mı?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler, sağlığıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını, gerekli açıklamaların yapıldığını bildirdi.

Acıbadem Ankara Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

Evine yürüdüğü sırada gazetecilerin sağlığıyla ilgili sorusunun üzerine Meler, "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sıkıntı yok, zaten doktorlar gerekli açıklamayı yaptılar. Teşekkür ederim. Evime geçmek istiyorum, sağ olun." dedi.

Meler, "Hakemliğe devam edecek misiniz?" sorusuna "Şu anlık herhangi bir durum yok, sadece evime geçmek istiyorum." diye cevap verdi.

Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti.

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