Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan G.S, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan G.S. (25) ve E.A.(26) yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net