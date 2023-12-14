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Somali Cumhurbaşkanı konuştu: Oğlum kaçmadı, iş için ülke dışına çıktı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, İstanbul'da bir motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin ilk kez konuştu. Oğlunun Türkiye'den kaçmadığını savunan Somali lideri, oğluna Türkiye'ye dönüp teslim olmasını tavsiye ettiğini söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Aralık 2023 14:57, Son Güncelleme : 14 Aralık 2023 14:59
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Somali Cumhurbaşkanı konuştu: Oğlum kaçmadı, iş için ülke dışına çıktı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, oğlunun İstanbul'da karıştığı ölümlü kazaya ilişkin ilk kez konuştu.

Somali lideri, oğlunun kaçmadığını savundu.

Türkiye'den ayrıldığı sırada oğlu hakkında herhangi bir tutuklama emri bulunmadığını söyleyen Somali lideri, "Oğlum kaçmadı ve avukat tuttu, iş için ülke dışına çıktı." dedi.

Göçer'in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, Associated Press'e verdiği mülakatta, "Oğluma Türkiye'ye dönüp teslim olma tavsiyesinde bulundum ancak o yetişkin biri ve karar kendisine ait" dedi.

NE OLMUŞTU?

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Muhammed'in kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

Kazadan sonra serbest bırakılan, Şeyh Muhammed, hakkında yurt dışı yasağı çıkarılmasından önce Türkiye'den ayrılmıştı.

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