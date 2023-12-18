Alan değişikliğine başvuran öğretmen mazeret tayinine başvuramayacak

MEB iki yıl aradan sonra diplomaya dayalı alan değişikliği duyurusuna çıktı. Tıklayın.

Duyuruda yer alan 5-6. bölge kısıtlamasını daha önce ele almıştık.

Başvuruları 18-22 Aralık tarihleri arasında alınacak olan alan değişikliğinde bir başka sorun ise mazeret tayini engeli yönündeki uygulama olacak.

Duyuruda "DİKKAT! Bu Duyuru doğrultusunda alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler 2024 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Döneminde başvuruda bulunamayacaklardır." maddesi yer aldı.

Bu uygulama hukuka uygun değildir. Çünkü mevzuatta böyle bir sınırlama yoktur.

Hukukta normlar hiyerarşisine göre üst normda bulunmayan bir kural alt norm ile düzenlenememektedir.

MEB; yönetmelikte olmayan bir kuralı duyuru ile düzenlemeye çalışmaktadır.

MEB hukuk kurallarına bağlı kalarak zaten çok kısıtlı bir hale sokulan (bugün tercihler açıldığında net olarak ortaya çıkacaktır) alan değişikliğinde bu yöndeki maddeyi kaldırmalıdır.

Maksut BALMUK

Öğretmen