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Irak'ta yerel seçimlere katılım oranı yüzde 41 oldu

Irak'ta 10 yıl sonra yapılan yerel seçimlere katılımın yüzde 41 olduğu ve nihai olmayan sonuçların bugün açıklanacağı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 07:11, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 07:31
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Irak'ta yerel seçimlere katılım oranı yüzde 41 oldu

Irak haber ajansı INA'nın haberine göre, Irak Yüksek Seçim Komiserliği, dün tamamlanan yerel seçimlere katılım oranıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerel seçimlere katılımın yüzde 41 olduğu kaydedilen açıklamada, 6 milyon 599 bin 668 seçmenin sandık başına gittiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, nihai olmayan sonuçların bugün açıklanacağı belirtildi.

Yaklaşık 16 milyon kişinin oy kullanma hakkı bulunan seçimlerde çeşitli parti ve ittifaklardan toplam 5 bin 904 aday 275 sandalye için yarıştı. 275 sandalyeden 70'i ise kadın kotasına ayrıldı.

Irak'taki il meclisleri, her ilde yasama ve denetleme yetkisine ve Anayasa ile çelişmeyecek yerel mevzuat çıkarma hakkına sahip.

Federal bir yönetime sahip ülkede bu seçimler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirleri kapsamıyor. Irak'ta en büyük Şii tabana sahip dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da seçimleri boykot etti.

İl meclisi seçimlerinin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor ancak 2013 sonrası terör örgütü DEAŞ saldırıları, yaşanan güvenlik sorunları ve siyasi istikrarsızlık seçimlerin yapılmasına izin vermemişti.

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