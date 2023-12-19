Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 11:59, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 11:57
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.