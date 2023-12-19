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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti Macar basınında geniş yer aldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Aralık 2023 14:28, Son Güncelleme : 19 Aralık 2023 14:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Budapeşte ziyareti Macar basınında geniş yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaptığı ziyaret, ülke basınında geniş yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle ziyaret ettiği Budapeşte'de Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısına katıldı ve Orban'la iki ülke arasındaki ilişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortalık düzeyine yükselten ortak siyasi bildiriyi imzaladı.

Erdoğan ile Orban başkanlığındaki Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında 17 maddelik işbirliği anlaşması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na da iştirak etti. Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Orban'ın da katılımıyla Budapeşte MÜPA Bela Bartok Ulusal Konser Salonu'nda gerçekleşen programda, Macar ve Türk müzikleri seslendirildi.

Macar basınında geniş yer alan ziyareti The Budapest Times internet sitesi, Orban'ın "Türkler ve Macarlar 21. yüzyılın birlikte kazananları olacak." sözünü başlığa çekerek duyururken haberde ayrıca Orban'ın "Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok." şeklindeki ifadesine de yer verildi.

Hungary Today, Erdoğan'ın üst düzey işbirliği görüşmeleri için Budapeşte'de bulunduğunu belirterek, Orban'ın Türkiye'nin Macaristan'ın güvenliği için "kilit ülke" olduğu görüşüne ve iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptıyla derinleşen enerji işbirliğine dikkati çekti.

Orban'ın "21. yüzyılda Türkler ve Macarların birlikte kazanan taraf olacağı" ifadesini öne çıkaran Blikk gazetesinin haberinde, ikili ilişkilerin geliştirildiğine ve Erdoğan'ın "Macaristan'la dostane ilişkilerinin esasen bir asrın çok daha ötesine uzandığı" sözlerine yer verildi.

Magyar Nemzer gazetesinde Erdoğan-Orban görüşmesi Macaristan Başbakanı'nın "Türkiye ile daha yakın işbirliği için çabalıyoruz" sözleriyle manşette yer bulurken, iki ülke arasında stratejik işbirliğine yükseltilen ilişkilere vurgu yapıldı.

Ülkenin köklü gazetelerinden Nepszava, Orban'ın "Türkiye ile ilişkileri daha fazla geliştirme ve 21. yüzyılın kazananları olma" ifadelerine yer verdiği haberinde ayrıca Erdoğan'ın "yıl içerisinde karşılıklı gerçekleştirilen çok sayıda üst düzey ziyaret ve kapsamlı işbirliğiyle Türk-Macar dostluğunun pekiştirildiği" yönündeki sözleri yer aldı.

Magyar Hirlap gazetesi ve ATV televizyon kanalının haberlerinde ise Orban'ın "Türkler ve Macarların 21. yüzyılın birlikte kazananları olacağı" değerlendirmesi öne çıkarıldı.

- Erdoğan'ın ziyaretine Avrupa basınında da geniş yer verildi

France24 kanalı, iki liderin görüşmesini "Erdoğan ve Orban, Budapeşte'de daha derin bağlar kurma sözü verdi." başlığıyla aktarırken, Orban'ın Erdoğan'a Macar atı, Erdoğan'ın ise Orban'a Togg otomobil hediye ettiğini aktardı.

Erdoğan'ın Türk-Macar diplomatik ilişkilerinin 100. yılını kutlamak üzere Budapeşte'ye gittiğini bildiren Euronews sitesi, iki liderin görüşmesinde "ikili işbirliğinin derinleştirilmesi" ve Macaristan'ın 2024'te Türkiye üzerinden gaz ithal etmeye başlamasına ilişkin enerji konularının yer aldığı kaydedildi.

Politico'nun haberinde Erdoğan ve Orban arasındaki hediyeleşmeye vurgu yapılırken, ayrıca Erdoğan'ın "Halihazırda verimli işbirliğine sahip olduğumuz savunma sanayisi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz." sözlerine yer verildi.

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