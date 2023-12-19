Konya merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Diğer şüphelilere yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Konya merkezli Mersin, Karaman ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

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