Puslu hava İstanbul'u sardı

İstanbul genelinde hakim olan yoğun pus nedeniyle şehir, silüet gibi göründü. Puslu hava, gökdelenlerin çevresini saran sis tabakasıyla birleşince kent manzarası bir tabloya dönüştü. Havadan kaydedilen görüntülerde yüksek binaların pus nedeniyle gözden kaybolduğu görüldü. İstanbul'un silüetini etkileyici bir şekilde değiştiren hava olayı, havadan çekilen görüntülere yansıdı.