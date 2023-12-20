Muğla'da halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Menteşe ilçesinde halk otobüsüne binen kadın, yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı.

Otobüsün şoförü, yolcuların uyarısı üzerine güzergah dışına çıkarak kadını hastaneye götürdü.

Sağlık görevlilerine teslim edilen yolcu, tedavi altına alındı.

Otobüste yaşananlar, araç içi güvenlik kamerası ve vatandaşlarca görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Menteşe ilçemizde görev yapan toplu taşıma aracı şoförümüz, araçta fenalaşan vatandaşımızı hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirerek, sağlık çalışanlarına teslim etti. Personelimizi bu örnek davranışından dolayı kutluyor, vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."