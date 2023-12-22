'İsrail ordusuna domates sattı' iddiası Saadet Partili başkanı görevinden etti

İthalat durdu, et fiyatı uçtu
İthalat durdu, et fiyatı uçtu
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Merhaba Uygun Kar Oranıyla Pratik Finansman Kart!
Sponsorlu İçerik
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Emekliye sosyal destek! Ucuz tatil ve seyahat hakkı geliyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
Yargıda 'yüksek' gerilim: Can Atalay krizi sürüyor
AK Parti şubatta mitinglere başlıyor: Slogan 'hep yeni hep ileri'
AK Parti şubatta mitinglere başlıyor: Slogan 'hep yeni hep ileri'
'Memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir'
'Memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir'
Ali Yalçın: Yeni bir sürecin içerisine giriyoruz
Ali Yalçın: Yeni bir sürecin içerisine giriyoruz
CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı
AK Parti'de aday belirleme mesaisi: 10 ilde çalışmalar tamamlandı
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın 2024 yılı bütçesi Genel Kurulda kabul edildi
Bakan Tunç'dan AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci kararına dair açıklama
Bakan Tunç'dan AYM'nin Can Atalay hakkındaki ikinci kararına dair açıklama
FAST işlemleri için üst limit 50 bin TL'ye çıkarıldı
FAST işlemleri için üst limit 50 bin TL'ye çıkarıldı
Hakim ve savcıların güz kararnamesi açıklandı
Hakim ve savcıların güz kararnamesi açıklandı
YÖK, 208 üniversitenin analizini çıkardı
YÖK, 208 üniversitenin analizini çıkardı
RTÜK, 'Kızıl Goncalar' adlı diziye ilişkin şikayetleri inceliyor
RTÜK, 'Kızıl Goncalar' adlı diziye ilişkin şikayetleri inceliyor
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 aydır düşüyor
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı 3 aydır düşüyor
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Ankara'da 4 ilçe başkanı görevden alındı
AYM'nin Can Atalay hakkında ihlal kararı ilgili mahkemeye gönderildi
AYM'nin Can Atalay hakkında ihlal kararı ilgili mahkemeye gönderildi
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin karar
Kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin karar
Merkez Bankası faiz kararını verdi
Merkez Bankası faiz kararını verdi
AYM'den Can Atalay için yeniden ihlal kararı
AYM'den Can Atalay için yeniden ihlal kararı
Ankara Valiliği, sokak hayvanları hakkında belediyelere yazı gönderdi
Ankara Valiliği, sokak hayvanları hakkında belediyelere yazı gönderdi
MSB kaynaklarından Tuzla Piyade Okulundaki olaya ilişkin açıklama
MSB kaynaklarından Tuzla Piyade Okulundaki olaya ilişkin açıklama
AK Parti, 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi
AK Parti, 81 ilin Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlarını belirledi
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, partisinden istifa etti
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek
PttAVM de halka arz oluyor
PttAVM de halka arz oluyor
AYM, istinafa başvuru için 5 bin lira alt sınırını iptal etti
AYM, istinafa başvuru için 5 bin lira alt sınırını iptal etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'İsrail ordusuna domates sattı' iddiası Saadet Partili başkanı görevinden etti

Yerel seçimlere 3 ay kala partiler hazırlıklarına tam gaz devam ederken, Saadet Partisi'nden şok bir karar geldi. İsrail ordusuna domates sattığı iddiaları ile gündeme gelen Saadet Partili Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin görevden alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 08:35, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 08:36
Yazdır
'İsrail ordusuna domates sattı' iddiası Saadet Partili başkanı görevinden etti

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken, Saadet Partisi'nde Mersin krizi yaşandı.

İSRAİL'E SATILAN KASA KASA DOMATES OLAY OLMUŞTU

İddiaya göre Gazze'yi yangın yerine çeviren İsrail ordusuna Saadet Partili Mersin Erdemli İlçe Başkanı ve milletvekili adayı Nurbaki Şahin kasa kasa domates göndermişti.

Boykotlarla ve Gazze'ye destek mesajları ile ters düşen bu görüntülerin ardından parti yönetimi harekete geçti.

Edremit İlçe Başkanı Şahin'in görevden alınmasına karar verildi.

"GÖRDÜĞÜMÜZ LÜZUM ÜZERİNE GÖREVEDEN ALINDI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat, "Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin İlçe Başkanlığı görevinden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada İsrailli askerler tarafından fotoğrafları paylaşılan kasa kasa domatesin Mersin'den gittiği, ihracatçı şirketin sahibinin de Saadet Partisi Mersin Erdemli İlçe Başkanı ve milletvekili adayı Nurbaki Şahin olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber