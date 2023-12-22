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Dilan Polat ve yasa dışı bahis savcılarının görev yeri değiştirildi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 506 hakim ve savcının yeri değişti. Dilan-Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Öz çiftinin soruşturması ve Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü de görev yeri değiştirilenler arasında.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 08:42, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 08:44
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Dilan Polat ve yasa dışı bahis savcılarının görev yeri değiştirildi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2023 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Buna göre, adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değişti.

Fenomen soruşturmasını yürüten savcı gitti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında da yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri HSK tarafından değiştirildi.

Fenomenlere yeni savcı atanacak

Kökçü, HSK kararıyla Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.Kökçü'nün yürüttüğü ve Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmalara ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni savcı ya da savcılar atanacak.

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