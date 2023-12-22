Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma polisi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli polis memuru Koray Sütçü (31), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 22 Aralık 2023 08:47, Son Güncelleme : 22 Aralık 2023 08:48
Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli olan polis memuru Koray Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç polisin cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Ortaköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.