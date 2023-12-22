Bakan Tunç, 22 yıl önce mektup yazan hakimin mektubunu okudu
Bakan Tunç, 22 yıl önce bir hakimin yazdığı mektubu, meclis kürsüsünden okudu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medyadan paylaşımı şu şekilde:
Anadolu'da bir hakimimiz, 22 yıl önce kaleme aldığı ve 2023 yılında açılmak üzere gönderdiği mektupta, adalet hizmetlerinin ne durumda olduğunu anlatıyordu. O mektubu, Meclis kürsüsünde okudum.
Şimdi biz gururla diyoruz ki;
Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapı kapasitesini artırdık.
Adalet Saraylarımızın sayısını 78'den 366'ya çıkardık.
Yargı kurumlarımızı teknolojik altyapıyla donattık.
UYAP uygulamalarıyla adalete erişimi kolaylaştırdık.
Anadolu'da bir hakimimiz, 22 yıl önce kaleme aldığı ve 2023 yılında açılmak üzere gönderdiği mektupta, adalet hizmetlerinin ne durumda olduğunu anlatıyordu. O mektubu, Meclis kürsüsünde okudum.Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 22, 2023
Şimdi biz gururla diyoruz ki;
🔹 Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapı. pic.twitter.com/QgUsZRaFtq