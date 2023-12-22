Bakan Tunç, 22 yıl önce mektup yazan hakimin mektubunu okudu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medyadan paylaşımı şu şekilde:

Anadolu'da bir hakimimiz, 22 yıl önce kaleme aldığı ve 2023 yılında açılmak üzere gönderdiği mektupta, adalet hizmetlerinin ne durumda olduğunu anlatıyordu. O mektubu, Meclis kürsüsünde okudum.

Şimdi biz gururla diyoruz ki;

Adalet hizmetlerimizin fiziki ve teknik altyapı kapasitesini artırdık.

Adalet Saraylarımızın sayısını 78'den 366'ya çıkardık.

Yargı kurumlarımızı teknolojik altyapıyla donattık.

UYAP uygulamalarıyla adalete erişimi kolaylaştırdık.